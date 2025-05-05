Boğaziçi Üniversitesi, Finans Zirvesi 2025’e ev sahipliği yapıyor

“Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilecek zirve; para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi bir araya getirecek.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan tarihi Albert Long Hall'de iki gün boyunca sürecek zirve; Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen politikaların, uluslararası gelişmeler ışığında değerlendirileceği stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Türkiye’nin ekonomi yönetimi Boğaziçi’nde buluşuyor

Zirve, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Finans Zirvesi’nin katılımcıları arasında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ve finans, teknoloji ve iş dünyasından çok sayıda üst düzey temsilci yer alacak.

Makroekonomik dengeler, bankacılık stratejileri ve finansal dönüşüm

“Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temasıyla gerçekleşecek zirvenin ilk gününde, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, para politikaları, küresel sermaye akışları, bankacılık ve finansal teknolojiler gibi konular ele alınacak.

Zirvenin ikinci gün oturumlarında ise Türkiye sanayi ve enerji sektörlerinin değişen küresel finansal mimari çerçevesinde dönüşümü, iş dünyasının belirsizlik ortamında dayanıklılığı ve yatırım fonları başlıkları öne çıkacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nden stratejik katkı

Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası medya organlarının yoğun ilgisiyle takip edilecek zirveyle bilgi üretiminde öncü rolünü sürdürüyor.

Finans Zirvesi 2025, üniversitenin akademik, kamusal ve sektörel gündeme yön verme kapasitesinin de önemli bir göstergesi olacak.

Akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileri; iki gün sürecek bu buluşma kapsamında ortak akıl üretme, stratejik fikir paylaşımı ve çok yönlü iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ve Türkiye Varlık Fonu gibi kurumların üst düzey temsilcileri, Türkiye'nin küresel finans sistemindeki yeri ve hedeflenen konumlanması üzerine sunumlar gerçekleştirecek.