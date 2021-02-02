Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine müdahale: 159 gözaltı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması ile başlayan ve 1 aydır süren eylemlerin ardından, öğrenciler dün akşam saatlerinde üniversite önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Kampüs içerisindeki öğrenciler ise dağılmayarak, sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen eylemlerini sürdürmek istedi.

Boğaziçili öğrenciler, kampüs içinde rektörlüğü ablukaya alarak sürdüreceklerini duyurdu. "Boğaziçi Dayanışması" adlı siteden yayınlanan bildiride "Arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına alanların saldırıları gözaltı aracında da devam ediyor. Bilinsin ki ne saldırıları, ne gözaltıları ne de tutuklamaları bizi demokratik üniversite mücadelemizden, LGBT söylemlerinizin karşısında durmaktan vazgeçirmeyecektir." denildi.

Ancak polis bir kez daha müdahale ederek öğrencileri dağıttı.

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.”

159 kişi gözaltına alındı

Valilikten gözaltılarla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi

98 kişi serbest bırakıldı

Valilik tarafından yapılan son bilgilendirmede ise, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'dan tepki

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."

CHP'lilerden destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Sare Kadıgil, Ali Şeker, CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyen CHP'liler, "Buradayız" dediler.

Öğrencilerin itiraz haklarını kullandıklarını belirten Tanrıkulu, "Biz buradayız, dayanışma içerisindeyiz. Burada olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz." dedi.

CHP'li Kadıgil, öğrencilerin ifade tutanaklarını okuduğunu söyledi. İfade veren öğrencilerin birinin 1996, diğerinin 1998 doğumlu olduğunu ifade eden Kadıgil, "Tek kabahatleri yapılan bir çağrı üzerine bir basın açıklamasına destek vermek için Etiler mahallinde bulunmak. Derhal bu hukuksuzluğun sona erdirilmesini, gözaltına alınan öğrenci arkadaşları serbest bırakılmasını bekliyoruz, buradayız." diye konuştu.

Öğrencilerle dayanışma için emniyete geldiklerini belirten CHP'li Şeker, "Başı dik öğrencilerimizin yanındayız." diyerek destek mesajı verdi.