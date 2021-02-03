Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandıktan sonra istifa çağrıları yapılan Prof. Dr. Melih Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Bulu, Teknofest'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Rektörlüğe atanmasının ardından üniversite öğrencileri ile öğretim görevlileri atamayı protesto ederek Bulu'yu istifaya çağırdı. Atamanın sonrasında yapılan protesto eylemlerinde ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.