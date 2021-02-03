  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: İstifa etmeyi düşünmüyorum
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandıktan sonra istifa çağrıları yapılan Prof. Dr. Melih Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Bulu, Teknofest'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Rektörlüğe atanmasının ardından üniversite öğrencileri ile öğretim görevlileri atamayı protesto ederek Bulu'yu istifaya çağırdı. Atamanın sonrasında yapılan protesto eylemlerinde ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

 

Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 108 kişi serbest bırakıldıBoğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 108 kişi serbest bırakıldıGündem
TÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklamasıTÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklamasıGündem
İYİ Parti'den Boğaziçi Üniversitesi ve anayasa açıklamasıİYİ Parti'den Boğaziçi Üniversitesi ve anayasa açıklamasıGündem
Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi açıklaması: Bir aydır yardımcı dahi bulamadı, çekilmesi lazımKılıçdaroğlu'dan Boğaziçi açıklaması: Bir aydır yardımcı dahi bulamadı, çekilmesi lazımGündem
Aygören: Bu atamayı kabul etmem mümkün değilAygören: Bu atamayı kabul etmem mümkün değilGündem

 