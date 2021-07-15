Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, görevinden alındı.
Bulu'nun 2 Ocak 2021'de rektörlüğe atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri başlamıştı.
Üniversitenin öğrencileriyle öğretim görevlileri, Bulu'nun üniversite dışından atanmasından dolayı kararın geri alınmasını ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etmişti. Üniversitede meydana gelen olaylarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Ocakta başlayan protestolar, temmuz ayı itibariyle devam ediyordu.
Görevden alınan Bulu'nun yerine henüz rektör atanmadı.
Öte yandan, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez getirildi.