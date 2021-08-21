Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi rektörlüklerine atama
Resmi Gazete’nin 21 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof.Dr. Mustafa Kurt atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Mehmet Naci İnci atandı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
Bulu’nun yerine vekaleten atanmıştı
Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasıyla başlayan tartışma ve üniversite önündeki eylemler, geçtiğimiz ay rektörün görevden alınmasıyla durulmuştu. Temmuz’da Bulu’nun yerine Prof.Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Kurt atandı
Prof. Dr. Erol Özvar’ın YÖK Başkanlığı’na seçilmesinden sonra boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Prof. Mehmet Naci İnci kimdir?
Prof. Mehmet Naci İnci, 3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu.
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesi'nde fiber optik sensörler alanında yaptı.
Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde doktora yaptı.
1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.
1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalıştı.
1999-2005 yılları arasında altı yıl, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yürüttü. 15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör vekili olarak atandı.