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Boğaziçi Üniversitesi'nde 45 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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