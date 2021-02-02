Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 108 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde dün bazı topluluklar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde ikaza rağmen dağılmayarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan gözaltına alınan 108 kişiden 98'inin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan 10 kişi hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talep edildiği, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de talep gibi karar verildiği kaydedildi.

Aynı gün kampüs içerisinde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme" ve "2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesine bir "kayyum rektör" atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek, şunları kaydetti: "Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."