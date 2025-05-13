Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı: 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından Kuzey Kampüs’te düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansta konuşma yapan Nurettin Yıldız, kürsüde konuştuğu sırada bazı katılımcıların tepkisiyle karşılaştı. Yıldız’a yumurta fırlatılması üzerine salonda arbede çıktı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen saldırganın salondan çıkarıldığı öğrenildi.

Konferans öncesinde, Yıldız’ın katılımını protesto etmek amacıyla kampüs içinde yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe karşı çıkan grup ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İstanbul Valiliğinden olaylara ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.