Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosuna katılan 10 öğrenci gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, pazartesi günü rektörlük binası önünde eylem yaparak, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto etmişti. İstanbul Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, bu öğrencilerden 10'unun gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.10.2021 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Boğaziçili öğrencilerin eylemini işaret ederek, "Rektörlerinin arabasının üzerine çıkıp tepinen gençlerin olduğu bir Türkiye’yi ben kabullenemiyorum. Bunlar üniversitenin içindeki teröristlerdir." demişti.