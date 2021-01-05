Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sonrası 17 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 28 kişiden 17'si gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı." denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonlarda, 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay'ı atamıştı.