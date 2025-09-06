Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinin rektörleri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 5 üniversitenin rektörleri değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur rektör olarak atandı. Ayrıca İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adem Aslan rektör olarak atandı.
Kararlar Resmi Gazete'te yayımlandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ