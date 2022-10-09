Boğaziçi Zirvesi 'Büyük Dönüşüm'le geliyor

Bugüne kadar tüm dünyadan cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prensesleri ağırlayan Boğaziçi Zirvesi'nin 13'üncüsü 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bu yılki zirvenin ana teması 'Büyük Dönüşüm' olarak belirlenirken, zirvedeki panellerle dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde çözüm önerileri ortaya konulacak ve İstanbul yine 2 gün boyunca tüm dünyadan çok değerli konuşmacıları ağırlayan şehir olacak. Bu yıl, 10-11 Kasım’da gerçekleştirilecek zirveye 70'in üzerinde ülkeden konuşmacı ve katılımcı geleceğini belirten Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, şu ana kadar 43 ülkenin konuşmacı konfirmasyonunun geldiğini belirtti.

Şimdiye kadar; ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Kıbrıs, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Malezya, Endonezya, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuşmacının konfirmasyon gönderdiğini söyleyen Özgencil, Rusya'dan da konuşmacı beklediklerini belirtti. Her ülkeden ayrı ayrı heyetlerin de geleceğini ifade eden Özgencil, bu ay sonuna kadar zirveye katılacakların tam olarak belirleneceğini açıkladı.

"Zirve, bağımsız ve güçlü bir şekilde büyüyor"

Boğaziçi Zirvesi'nin, 13. yılında da Türkiye menfaatlerinin ön planda tutularak, bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerlediğinin altını çizen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, "Zirve ekonomiye yön veren bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Düzenlenecek olan 23 panel ile ekonomiden kültür-sanatta, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacağını ifade etti. Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nde önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacağını söyledi.

"Yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunacak"

Pandeminin başlamasıyla, 2020 yılında toplantı yasağından dolayı hiçbir organizasyonun yapılmadığını belirten Özgencil, 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın zirvesini, Aralık ayında ise 2021 yılı zirvesini bütün sağlık kurallarına riayet ederek fiziki olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl COVID-19'dan tam çıkış dolayısıyla zirveye çok yoğun bir ilgi olduğunu açıklayan Özgencil, pandemiden sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artan öneminin bütün dünya tarafından yakından izlendiğini kaydetti. Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Değişen dünyada güçlü tedarik zinciri ve jeopolitik önemi ile gözde ülkelerden biri haline gelen Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda. Son dönemde ülke ekonomisine giderek artan yabancı ilgisinin Boğaziçi Zirvesi'nde de devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Zirvenin bir düşünce kuruluşu olduğunun altını çizen Özgencil, organizasyonun diğer bir ayağının ise UİP çatısı altında yapılan B2B görüşmeleri olduğunu ifade etti. Özgencil, A ve B statüsündeki iş insanlarının B2B görüşmeleriyle bir araya gelerek önemli ve yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcını yaptığı ve ticari ilişkilerin de kolaylaştığını vurguladı.

Pandeminin ardından Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş ve tıkanan enerji koridorlarının, bölgede arabuluculuğu ile öne çıkan Türkiye'nin önemini bir kez daha vurguladığını belirten Özgencil, zirvenin Türkiye ekonomisi için adeta bir gövde gösterisine dönüşeceğini kaydetti. Özgencil zirveye katılacak olan yabancı yatırımcı, bürokrat ve devlet adamlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını göstereceklerini ve çeşitli işbirlikleri oluşturacaklarını ifade etti.

Boğaziçi Zirvesi uluslararası ekonomi konferanslarında ilk kez ‘Kadının Ekonomiye Katkısı Panelini’ kurulduğu yıldan bu yana kesintisiz yaparak bu alanda bir ilke de imza atmış oldu.

Tüm dünyadan iş insanları ve siyasiler katılacak

Geçmiş 12 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi’nde anlattığını belirten UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul'da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunun altını çizdi. Dünyanın içerisinden geçtiği bu zor günlerde 'Büyük Dönüşüm' çatısı altında çok önemli paneller düzenleyeceklerini anlatan Özgencil, bu panellerde daha adil ve eşitlikçi bir dünyaya ulaşmak ve yeni dünya düzenini anlamak için çok önemli fikirlerin ortaya konulacağını ifade etti.

10 Kasım'da başlayacak olan zirvede paneller iki ayrı salonda gerçekleşecek. "Büyük Dönüşüm" yuvarlak masa toplantısı ile başlayacak zirvede iki gün gerçekleştirilecek olan paneller şöyle:

10 Kasım Perşembe: Metaverse, Kurumsal Yönetim ve Şirketlerin Geleceği, Alternatif Turizm ve Yatırım Fırsatları, Türkiye’deki Yatırım Fırsatları, UNDP, Güvenliğin Yeni Açısı: Tarım ve Gıda, Barınmanın Ticari Yolları (İnşaat), Gelecek On Yılda Enerji, Teknolojide Bir Limit Var Mı?

11 Kasım Cuma: NATO’da Önemli Müttefik: Türkiye, AB Adaylarının Güvenlik İkilemleri: Batı Balkanlar, Fintech ve Paranın Dijitalleşmesi, Körfez İşbirliği Konseyi’nin Entegrasyon Süreci, Uluslararası Ticaret Yolları (Su, Hava, Kara), Cinsiyet Perspektifinden Ekonomide Kadın, Türk – Arap Diyaloğu, Güney Amerika’yı Tekrar Keşfetmek, Savunma Endüstrisi ve Ulusal Güvenlik, Vatandaşlık ve Yatırım: Gayrimenkul Değeri Üzerinden Kimlik İnşası, Sanata Evet.