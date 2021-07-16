Boğaziçi’nde Melih Bulu devri kapandı

Tamer IŞITIR

Ne Oldu?

Hakkında çıkan “Melih Bulu görevden alındı” haberini sosyal medya hesabından paylaşarak yalanlayan Bulu, daha sonra bu paylaşımını silerek Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı. Bulu, daha sonra hesabını tamamen kapattı. Görevden alınma kararının YÖK’te yapılan Boğaziçi gündemli olağanüstü genel kurulda alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildiği öğrenildi. Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. İnci, vekaleten atama sonrası rektörlük binasına girerken öğrencilerin tepkisi ile karşılaştı.

Ne Dediler?

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say: Bir an önce eski sisteme dönülerek, rektör seçiminin üniversite bileşenleri tarafından yapılması gerekiyor. Bizim başımıza gelen 6.5 aylık saçmalığın, atama kararlarının ne kadar sakıncalı olduğunu göstermesi açısından faydalı olmasını ve yol yakınken düzgün sisteme dönülmesini istiyoruz. Bu işin doğalı, kurumun kendi saptadığı kişinin rektör olmasıdır. Kuruma hiç danışılmadan yapılan atamanın ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk. Bu anlayış terk edilmeli. Çok geniş bir komite kurulup, öğrenciler de dahil temsilcilerle konuşulup karara varılabilir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı, kimseye danışmadan, bir üniversitenin oluşturduğu geleneği hiçe sayarak, akademik özgürlükler bağlamında da bu özgürlükleri göz ardı ederek bir atama yapmıştı. Yapmayın, etmeyin dedik, dinlemedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı yöntemin tek bir adı var, inadına. Cumhurbaşkanı, inadına attığı her adımı, daha sonra geri almak zorunda kalıyor. Bu yeni görevden alma süreci aslında gecikmiş bir süreçti. Sayın Melih Bulu, tüm bunları görüp, vazifeyi kabul etmemeliydi. “İstişarenin geleneksel kültürümüzde yeri vardır” dersiniz ama üniversiteye rektör atarken, o üniversitenin öğretim üyeleri ile istişare etmeyi dahi düşünmezsiniz. Şimdi yeni bir atama yapacaksınız, bari bu kez inadına bir adım atmayın.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Koca Profesörü 23 Nisan çocuğu gibi getirip oturttular. ‘Bu direnç 6 ay sürmez’ denildi, doğru 6 ay sürmedi, ama gitmesi altı ay sürmedi. Sayın Cumhurbaşkanı, “Melih Bulu orada devrim yapacak” dedi. Hakikaten devrim yaptı. Boğaziçi geleneğine hiç uymayan, öğrencilerine kampüse sokulmadığı, gözaltına alındığı, dövüldüğü; öğretim üyelerinin tartaklandığı, KYK burslarının kesildiği, kredilerinin ödenmediği; zulüm yapılan bir dönemdi. Melih Bulu’nun yaptığı devrim buydu. Bulu, bugünden sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ne giremeyecek, sebebi kendi getirdiği yasak. Yasakçı zihniyet mutlaka gelir, o kişiyi bulur.

Ne Olacak?

Bulu'nun atamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar sonucu bir süredir mezunlar okula alınmıyordu. Üniversite yönetimi Bulu'nun görevden alınması sonrası öğrenci ve mezunlara gönderdiği mailde, üniversiteye giriş çıkışlarda "herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını" belirterek mezunların ve akademik personelin HES kodu ve kimlik kartlarıyla kampüse giriş yapabileceklerini bildirdi. Öğrenciler 10 maddelik talep listesi hazırlarken, talepler arasında öğretim görevlisi Feyzi Erçin'e görevinin yeniden verilmesinin yanında, protestolar sırasında gözaltına alınanlarla ilgili devam eden dava süreçlerinin sonlandırılması da bulunuyor.



Öte yandan rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkılırken, ilanda rektör adaylarının 2 Ağustos’a kadar başvurabileceği duyuruldu.