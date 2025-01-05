Bohçacı hırsızların mal varlıkları ve yaşadıkları hayat hayrete düşürdü

Diyarbakır’da emniyet güçleri hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.Yüzlerini kapatıp bohçacı kılığında mahalle mahalle dolaşan şüpheliler, çeşitli bahanelerle evlere giriyordu. Girdikleri evlerde de, bir şüpheli ev sahibini oyalarken diğeri 'tuvalete gidiyorum' diyerek odaları dolaşıp ziynet eşyalarını çalıyordu.

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark etmeyince yakayı ele verdi.

Hırsızların lüks yaşamı polisi bile şaşırttı

"Avcı" operasyonu ile şüphelilere yönelik operasyon başlatan emniyet güçleri, çete üyelerinin ikametlerinde lüks eşyalarla karşılaştı. Saray gibi evlerde yaşayan şüphelilerin 10 milyon değerinde mal varlığı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, zanlıların ev, arsa ve araçlarına el konuldu.

Denetimli serbestlikte hırsızlık

Öte yandan, daha önce işlediği suçlardan hakkında denetimli serbestlik kararı verilen bir şüphelinin hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı görüldü.