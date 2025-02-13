Bolat: Pakistan ile önemli anlaşmalara imza attık
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile önemli anlaşmalara imza atıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
X üzerinden açıklama yapan Bolat şunları söyledi:
"Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile önemli anlaşmalara imza attık.
Türk ve Pakistanlı iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla Mal Ticareti Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi, Eximbanklar arası işbirliği, helal sertifikasyonunda ortak çalışmalar ve menşe belgelerinin dijital doğrulanması konularında Mutabakat Zaptları imzaladık.
Bu anlaşmalar, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız için yeni fırsatlar sunarak, ikili ticaretimizin büyümesine, çeşitlenmesine ve dengeli şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır."