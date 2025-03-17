Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal ölü bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Hakim Nazım Bal'ın ölümü, 15 Mart 2025 saat 16.2,0'de ortaya çıktı.
Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yakınları polise ihbarda bulundu.
Eve giren polisler feci manzarayla karşılaştı
Alacaatlı Mahallesi'ndeki ikamet adresine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girince korkunç manzarayla karşılaştı.
Ekipler, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.