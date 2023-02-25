"Bölge insanı göç ederse Türkiye’nin dengesi bozulur"

Kopuz, felaketin boyutlarının ve verdiği zararın çok büyük olduğuna değinerek, evlerin yanında sanayi tesislerinin, bölge tarımının ve hayvancılığın da ciddi zarar gördüğünü, bölge sanayicisinin üretime geçmek için iş gücü sorunu yaşadığını anlattı.

Bölgedeki işçilerin ailelerinin güvenliğinden endişe etmeden fabrikalarına dönmelerini sağlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Kopuz, bu sorunun üretim alanları çevresinde hızla pratik barınak bölgeleri oluşturularak aşılabileceğini bildirdi.

Art arda gelen korkunç depremlerden 11 ilin büyük zarar gördüğünü, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Kopuz, "Bu büyük bir felaketti ancak bölgede üretimin durması ikinci felaket olur. Hızla üretim alanlarına, OSB'lere yakın yerlere geçici barınaklar oluşturmalı, üretimi ayağa kaldırmalıyız. Bölge insanının yerini yurdunu terk etmesi Türkiye'nin dengesini bozar.

Bu konuda çok hızlı adım atılmalı" ifadelerini kullandı. Ali Kopuz, depremin verdiği zararların çok boyutlu olarak onarılması için hem sivil toplum kuruluşlarının hem devletin yoğun mesai harcadığını belirterek, "Tarımsal üretimin bir şekilde sürmesi için atılan bu adımlardan memnuniyet duyuyor, önümüzdeki günlerde ilave tedbirlerin de alınacağına inanıyorum" diye konuştu.