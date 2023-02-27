“Bölgenin geleceği için tersine göç başlatmalıyız”

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasına giren ve toplam 11 ilde 13,5 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için başta devlet kurumları olmak üzere tüm ülke seferber oldu. Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği ile bölgeye ihtiyaç duyulan malzemeler ulaştırılırken afetin kapsadığı alanın genişliği ve yıkım gücünün büyüklüğü hesaba katıldığında sürecin zorlu olacağı ve zaman alacağı öngörülüyor.

OSBÜK çalışma başlatacak

Böylesine büyük bir felaketi yaşamış insanların korkuya kapılmasını ve ilk panikle bölgeyi terk etmeye çalışmasının gayet insani bir refleks olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, ancak orta ve uzun vadede herkesin bölgeyi terk etmesi halinde bölgenin tıpkı tarihteki Pompei kenti gibi hayalet bir bölgeye dönüşme riskinin altını çizdi.

Afete maruz kalan bu 11 ilin 2022 yılında 20,1 milyar dolar gibi bir rakamla ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülmez, bu şehirlerdeki sanayici meslektaşlarının ve OSB yönetimlerindeki tanıdıklarının bu göç nedeniyle fabrikalarını kapatmak ya da taşımak zorunda kalacaklarını kendilerine ilettiklerini söyledi.

Bölgenin sosyoekonomik geleceği ve bekası için tersine göçün başlatılmasının önemine dikkat çeken Gülmez, OSBÜK Yönetim Kurulu’nda da gündeme gelen bu konu hakkında OSBÜK’ün tersine göçün başlatılması için çalışmalar yapılması gerektiği kararını aldığını belirtti. Erol Gülmez, bölge sanayicileri olarak depremi haber aldıkları ilk andan itibaren yardım seferberliği başlattıklarını belirterek ilk etapta gıda, giyim ve hijyen başta olmak üzere bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri hızlıca toparlayarak bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

Maddi manevi bölge halkının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Gülmez depremzedelerin öncelikli olarak çadır, ısınma, gıda, giysi, tuvalet ve hijyen gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini ancak daha da önemlisi kalıcı barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için vakit kaybedilmeden çalışmalara başlanması gerektiğinin önemini vurguladı. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere NOSAB olarak ilk etapta 100 adet konteyner hazırladıklarını kaydeden Gülmez, “Demonte olarak hazırlanan konteyner evler, bir TIR ile 25 adet gönderebilecek şekilde özel hazırlandı, böylelikle bölgeye daha hızlı ve daha çok miktarda konteyner gönderebilme imkanı yakaladık” şeklinde konuştu.