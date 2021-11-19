Bolu Belediye Başkanı Özcan: Düşür faizi sıfıra ve faiz olmasın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından dolardaki yükselişi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Açıklamalarının yer aldığı videoyu, “Sizce yeter mi?” notuyla paylaşan Özcan, şunları söyledi:

“Merkez Bankası Başkanımız yine bizi şaşırtmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık talimatına rağmen yine 1 puanlık sembolik bir faiz indirimi yapmış. Ya sen dalga mı geçiyorsun bu ülke ile Sayın Merkez Bankası Başkanı. Sen hala kendini bağımsız falan mı zannediyorsun? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'faizi düşür' diye sana talimat veriyor. Sen hala 1 puanlık falan faiz düşüşleriyle günü kurtarmaya çalışıyorsun. Bu böyle olmaz. Enflasyon sonuçtur. O yüzden adam gibi faiz düşüşü bekliyoruz. Zaten benim inancıma göre faiz zaten külliyen haram. Allah faizi haram kılmış. Düşür faizi sıfıra ve faiz olmasın. Dolar yükselir endişen mi var? Size bir önerim var. Zamanında TL'den altı sıfır attınız. Cesur olun. Bu sefer de dolardan bir sıfır atın. TL, dolar karşısında yüzde 90 değer kazansın. Sen de bu ülkenin kahraman Merkez Bankası Başkanı olarak dolaş.”