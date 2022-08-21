Bolu Belediye Başkanı Özcan için gözler CHP YDK’da

ANKARA (DÜNYA)



CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki kararını yarın verecek.

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Diplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkındaki karar yarın toplanacak CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Meclis toplantısında AK Partili kadın üyeye “el kol hareketi yapma ben evliyim” derken, bu sözlerine tepki göstermek için eylem yapan kadın örgütlerine de dans ederek karşılık vermesi üzerine kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle de tepki çekmişti.

Özcan, geçtiğimiz ay savunma için geldiği CHP Genel Merkezi’nde gençliğinden bu yana CHP’li olduğunu, partiden ihraç edilmeyi beklemediğini belirterek, “Bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim” açıklaması yapmıştı.