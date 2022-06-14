Bolu Belediye Başkanı Özcan ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevk edildi

ANKARA (DÜNYA) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı basın açıklaması şöyle:

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın “uyarı” cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bilecik Belediye Başkanı Şahin ihraç edildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP'den ihraç edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in kesin ihracına oy çokluğu ile karar verildiğini açıkladı.