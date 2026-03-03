Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tanju Özcan hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklama kararı verildiği hatırlatıldı.

Geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, tutuklama kararının ardından Anayasa’nın ilgili maddeleri gereğince, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca Özcan’ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

28 Şubat tarihinde Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu gerçekleştirilmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Dün akşam Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.