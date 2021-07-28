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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Belediye Başkanı Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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