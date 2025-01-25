Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken açıklama

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Özcan, katıldığı bir televizyon programında, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadelerini kullandı.

"Yangından sonra bu başvuruları öğrendim"

Sözcü TV'de canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Özcan, itfaiye müdürünün hakkında dava açabileceğini korkusu yaşamış olabileceğini belirtip, şu açıklamaları yaptı:

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim.

Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim."

Grand Kartal Hotel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Toplamda 14 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras tutuklandı.