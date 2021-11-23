Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararları hakkında inceleme

Bolu Belediye Meclisi hakkında, yabancılarla ilgili alınan kararın ardından inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Bolu Belediye Meclisi'nde, dün Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Bolu'da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan ise 2,5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı da suyun metreküpü için 4,5 TL, yabancılar ise 4,5 dolar ödeyecek.