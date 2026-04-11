Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız da ifadelerinin ardından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaların merkezinde bağışlar var

Dosyada, geçen yıl toplanan kurban bağışlarının usulüne uygun kullanılmadığı ve BolSev’e aktarıldığı iddiaları öne çıkıyor. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, delil durumu ve suçlamaların niteliğini dikkate alarak 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma genişliyor

28 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda belediye yetkilisi ve çalışanı hakkında işlem yapılmıştı. İlk etapta bazı isimler tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha önce serbest bırakılan bazı isimler yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.