Bolu Belediyesi'nden itfaiye raporu kararı! 1 milyon TL istenecek

Bolu Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, bugün belediye başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşülen 2025 yılı gelir tarifesi kapsamında, itfaiye müdürlüğüne ait ücretlendirme tablosunda değişiklik yapıldı.

Karara göre, Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunu 1 milyon lira karşılığında verecek.

AK Partili Meclis üyesi Nadi Okur, ücretin kabul edilemez olduğunu belirterek, 10 yataklı bir işletmeyle 100 yatak kapasiteli bir tesisin aynı ücreti ödemesinin adil olmadığını vurguladı.

Otel yangınını hatırlattı

Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerinin yangın yeterlilik verilmesi konusunda tekel olmadığını belirterek belediye sınırlarından gelen talepleri değerlendireceklerini dile getirdi.

Özcna, Bolu'daki otel yangınına dikkat çekti: "Belediye mücavir sahası dışında bir yangın hadisesi yaşadık. Örneğin, mücavir saha dışında olan Kartalkaya'daki otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içerde, tutuklu. Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra Bolu Belediyesi'nden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, bizden böyle bir şey talep ediyorsan 'Biz vermeyiz' demiyoruz. Şu anda Bolu Belediyesi dışında 11 itfaiye müdürlüğü daha var. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır."

CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, itfaiye yangın raporunun ücreti 1 milyon lira olarak belirlendi.