Bolu Dağı geçişi kapatıldı mı? Ne zamana kadar kapalı kalacak? Alternatif yollar neler?
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi bugün itibariyle çalışma gerekçesiyle kapatıldı. Yoldaki çalışmalar 19 Eylül tarihine kadar sürecek. Bu süreçte İstanbul istikametindeki trafiğin güzergahı değişecek.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.
Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.
Bolu Dağı geçişi ne zaman açılacak?
Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.
Bolu Dağı geçişi alternatif yollar
Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.