Bolu Dağı geçişlerinde kara dikkat! Ekiplerin çalışmaları sürüyor...
İstanbul ile Ankara arasında arabayla yolculuk edenler, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun karla karşılaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede ulaşım normal seyrinde ilerlerken, jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor. Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.
Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.
Otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor. Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yağış etkisini sürdürüyor.