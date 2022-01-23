Bolu Dağı Tüneli araç geçişine kapatıldı

Bolu'da gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini artıran kar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor.

Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

Devlet yolu Bolu Dağı geçişi de araç trafiğine kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 17.10 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine, devlet yolu geçişi ise tüm araçlara kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için trafiğe açılırken, Diyarbakır-Siverek yolunda da ulaşıma izin verilmiyor.