Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma: İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapatılacak
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinde çalışmalar başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren kapatılacağını bildirdi. Güzergahın, İstanbul yönü yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacak.
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılacak.
KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."