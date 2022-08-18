Bolu Dağı viyadüğünde feci kaza

Otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler sürücülere müdahale etti. Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlardaki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım kesildi. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri çevrilerek D-100 kara yoluna yönlendirildi.