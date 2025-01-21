Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın faciası! Kısa sürede tüm oteli sardı... 10 ölü, 32 yaralı!

Bolu’nun ünlü turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki otelde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm oteli sardı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği otelin çökme tehlikesi ile de karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

Ekipler seferber oldu

Yangının ihbar edilmesi üzerine Bolu kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin otelin büyük bir kısmını sardığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Misafirler tahliye edildi: 10 ölü, 32 yaralı!

Otelde kalan misafirler hızla tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre yangın nedeniyle 32 kişinin yaralandı, 10 kişi ise yaşamını yitirdi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle otelde büyük hasar meydana geldiği belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından detaylı bir inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Bolu Valisi Aydın'dan açıklama: Vefatların 2'si camdan atlamaktan

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yangınla ilgili altı Cumhuriyet savcısı ve 5 kişilik bir bilirkişi heyetinin görevlendiriliğini aktardı.

Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanı bölgeye gidiyor

Alınan bir son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yangına teslim olan Grand Kartal Otel'inin bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru yola çıktı.