Bolu, Kartalkaya'daki otel yangını faciası davasında ara karar!
Son Dakika Haberi... Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına ilişkin davada mahkeme ara kararını verdi. İtfaiye personeli İrfan Acar tutuklanırken, aşçı Faysal Yaver adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ayrıca 5 sanık hakkında ev hapsi kararı verildi. Dava 22 Eylül saat 09.00’a ertelendi.
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Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasına ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan itfaiye personeli İrfan Acar’ın tutuklanmasına karar verdi. Sanıklardan aşçı Faysal Yaver ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ayrıca 5 sanık hakkında ev hapsi kararı verildi.
Duruşma, 22 Eylül saat 09.00’a ertelendi.