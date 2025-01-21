Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında son durum: Bakan Yerlikaya kahreden tabloyu açıkladı

Bolu Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'i soğutma çalışmaları devam ederken, bakanlar olay yerine gelerek son duruma ilişkin bilgi verdi. Otel yangınında tablo ağırlaşırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybının 66'ya yükseldiğini yaralı sayısının ise 51 olduğunu duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında otelin dik bir yamaçta bulunduğunu belirterek, itfaiyenin müdahalesinin de zorlaştığını kaydetti. Yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda tarama yaptığını söyledi.

45 dakika sonra müdahale edildi

Otelin 12 katlı olduğunu ve olay anında otelde 238 kayıtlı misafirin bulunduğu söyleyen Yerlikaya, yangınla ilgili ilk ihbarın da saat 03.27'de alındığını söyledi.Yerlikaya, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 04.15'te yapıldığını belirtti.

Yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ve Bolu Başsavcısı ile 5 savcının da bölgede bilirkişilerle çalışmaya başladığını belirten Yerlikaya, soruşturma sonucu sorumluların ortaya çıkacağını ifade etti.

Gözaltı emri var mı?

"Gözaltı emri var mı?" sorusuna ilişkin Yerlikaya, "Canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacaktır" dedi.

1'i ağır, 34 yaralının tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralı vatandaşlardan 1’inin durumunun ağır olduğunu belirterek, şu ana kadar 17 kişinin taburcu edildiğini 34 yaralının tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Otelde yangın merdiveni var mıydı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otele ilişkin tüm denetimlerin 2021-2024 yıllarında yapıldığını belirterek, itfaiyeden de yeterlilik belgesi aldığını açıkladı. Ersoy ayrıca otelde 2 yangın merdiveni olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"Denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış."