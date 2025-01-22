Bolu otel yangınına ilişkin yayın yasağı kalktı!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybederken Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği konuya ilişkin haberlere yayın yasağı getirmişti. Ancak yayın yasağı bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu

Yayın yasağının kaldırıldığını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartalkaya'da yaşanan otel yangınıyla ilgili alınan yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi. Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum.”