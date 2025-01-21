Bolu otel yangınına yayın yasağı geldi

Bolu'dan gelen haberler yürek yakmaya devam ediyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'i söndürme çalışmaları devam ederken, yangında bilanço ağırlaştı. Feci yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişinin de yaralandığı açıkladındı.

Bolu'daki yangında yayın yasağı

Bölgede incelemeler sürerken Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği otel yangınına ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

RTÜK Başkanı uyardı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından şu açıklakayı yaptı:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır."