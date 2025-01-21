Bolu otel yangınında son durum: Feryatlar yürek yaktı! Tablo ağırlaşıyor...

Güne Bolu'daki yangın faciası ile başladık. Bolu kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak katında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı.

Panikle camlardan atladılar

Yoğun duman ve alevler nedeniyle tahliye ve yangın çıkışını göremeyen vatandaşlar odalarda mahsur kaldı. Yangın 234 misafirin kaldığı otelde tüm katlara yayılırken bazı vatandaşlar panikle camlardan atladı. Yaşanan can pazarında camdan çarşafla sarkmaya çalışan vatandaşları görenler isyan etti. Yangından kurtulan vatandaşlar, 'itfaiye yok mu itfaiye' diyerek feryat etti.

Tablo ağırlaşıyor

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangında pencelerden atlayan 2 kişi ile birlikte toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ancak CHP lideri Özgür Özel tablonun ağırlaşacağını, can kaybının artacağını açıkladı. Özel, ilerleyen saatlerde can kaybına yönelik yeni açıklamaların gelebileceğini söyledi.

Bolu otel yangını neden çıktı?

Bolu'daki otel yangının nedeni henüz netleşmese de, yangının gece 03.30 sıralarında otelin mutfağında başladığı düşülüyor.

Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Öte yandan yangına ilişkin son bilgileri aktaran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle konuştu:

"İtfaiyenin verdiği ilk bilgi yangının restoranın mutfak kısmından başladığı yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar'a ait bir alan.

Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz.

İtfaiye 45 dakikada geldi

Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil."

Bakanlar bölgeye hareket etti

İncelemeler için 4 baş müfettiği görevlendirilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da bölgeye hareket etti.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği otelin ağır hasar aldığı için çökebileceği de iddia ediliyor.

Sağ kurtulanlar anlattı: Üst katlardakiler çığlık çığlığaydı

Otelin 3'üncü katında konaklayan tatilcilerden Atakan Yelkovan, yaşanan can pazarını anlattı. Otelde yangın merdiveni olmadığını ve alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. Üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Etrafta itfaiye de yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4'üncü, 5'inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3'üncü kattaydık" dedi.





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