Bolu Valiliği sığınmacılar için kurallar belirledi: Kadınlara sabit bakmayın

Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, "İlimizde yaşayan ve aralarında Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı, İranlı ve diğer ülke misafirlerimizin temsilcileriyle toplantı yapıldı. Toplantıda birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmek için ilimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerin bazı konularda daha hassas ve duyarlı olmaları istendi." denildi.

Verilen bilgiye göre, söz konusu toplantıda konuşan Vali Ahmet Ümit, yaptırdıkları araştırma sonucunda yabancıların Türk vatandaşlarını en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini söyledi.

Ümit, "Huzur içinde yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerekiyor. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” dedi.

Toplantıda, kentte yaşayan sığınmacılar, "Kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması, saat 21.00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi" konularında uyarıldı.

Vali Ümit, sığınmacıların "daha duyarlı ve titiz" olması gereken konular diye tarif ettiği maddeleri şöyle sıraladı:

"- Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,

- Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,

"Grup halinde dolaşmayın"

- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması ve dolaşılmaması,

- Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,

- Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,

- Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,

- Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,

- Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,

- İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,

- Covid-19 aşılarının yaptırılması,

- Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,

- Saat 21.00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,

- Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması,

"Yüksek sesle müzik dinlemeyin"

- Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,

- Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,

- Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,

- Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,

- Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,

- Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,

- Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.

- Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,

"Türk bayrağı dışında bayrak taşımayın"

- Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,

- Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi."

Bolu Valisi Ahmet Ümit, maddeleri açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Biz aynı kültürün ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu salonda bulunan herkesin kader birlikteliği var. Amacımız hep birlikte karşılıklı anlayış, huzur, barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşamaktır.” dedi.