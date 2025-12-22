DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK: Bolu’da 3.5 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Bolu’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bolu’da AFAD’ın verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.37’de merkez üssü Bolu Merkez olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Yerin 8.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde ve bazı çevre köylerde hafif şekilde hissedildi.
