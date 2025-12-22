Google Haberler

Bolu’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.43 kilometre olarak ölçüldü.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK: Bolu’da 3.5 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Bolu’da AFAD’ın verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.37’de merkez üssü Bolu Merkez olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 8.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde ve bazı çevre köylerde hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
