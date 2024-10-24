Bolu'da araç taşıyan tır devrildi!
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine seyreden N.T. idaresinde araç taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan 8 lüks araç zarar görürken tırın sürücüsü yaralandı.
AA
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Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu oluşan kazada sürücü yaralandı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.