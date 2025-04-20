Bolu’da AVM’de gergin anlar! Silahla girmeye çalıştılar, gözaltına alındılar

Bursa'da gece saatlerinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan 14 Burda AVM'de alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslar, AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Uyarılara rağmen ısrarcı olan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Polis, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.