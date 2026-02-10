Bolu'da doğum esnasında 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Gerede ilçesinde yaşayan genç kadın, doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Doğum esnasında fenalaşan Betül Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.