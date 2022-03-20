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Bolu'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.