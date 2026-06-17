Bolu'da maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları başladı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Gökçesu beldesine bağlı Çakıllar mevkisinde bulunan ocakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri yönlendirildi.

Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başarırken, bir işçinin ise göçük altında kaldığı değerlendirildi.

Ekipler, mahsur kaldığı düşünülen işçiye ulaşmak için bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.