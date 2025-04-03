Bolu'da özel hastanede patlama!
Bolu'da bulunan özel bir hastanedeki güç kaynağı patlaması hasara yol açtı. Hastaneye gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Olayın en sevindirici yanı ise kimsenin zarar görmemesi oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesini duyan görevliler, hastaneyi tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yaralananın bulunmadığı olayda, hastanenin bodrum katında hasar oluştu.