Bolu'da sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesini düşüren sis, sürücüleri zorluyor . Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili olmaya devam ediyor.
AA
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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bolu kent merkezinde de sis etkisini göstermeyi sürdürüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Güzergahta bulunan sis lambaları da sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız çalışıyor.