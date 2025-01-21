Bolu'da yanan oteldeki Nedim Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in son mesajı ortaya çıktı

Bolu'daki otel yangını faciasında araştırmalar sürüyor. Yangının ardından oteli soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede sahra hastanesi de kurularak yararlılar tedavi altına alındı.

Gece başlayan yangında adeta can pazarı yaşanırken, Sözcü'nün yazarı Nedim Türkme'İn de ailesi ile birlikte otelde olduğu iddia edildi. Tatil yapmak için bölgeye giden Türkmen ailesinden ise yangın sonrası haber alınamadı.

Türkmen'in kızından acil yardım çağrısı

Türkmen'in kızının sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise endişeleri körükledi.

Ala Türkmen paylaşımında "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım" ifadelerini kullandı.