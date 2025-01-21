Bolu'daki otel yangınıyla ilgili neler biliniyor? İşte tüm ayrıntılarıyla Grand Kartal Otel faciası

Güne Bolu'daki yangın faciası ile başladık. Bolu kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak katında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı.

Panikle camlardan atladılar

Yoğun duman ve alevler nedeniyle tahliye ve yangın çıkışını göremeyen vatandaşlar odalarda mahsur kaldı. Yangın 234 misafirin kaldığı otelde tüm katlara yayılırken bazı vatandaşlar panikle camlardan atladı. Yaşanan can pazarında camdan çarşafla sarkmaya çalışan vatandaşları görenler isyan etti. Yangından kurtulan vatandaşlar, 'itfaiye yok mu itfaiye' diyerek feryat etti.

Tablo ağırlaşıyor

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangında pencelerden atlayan 2 kişi ile birlikte toplam 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bolu otel yangını neden çıktı?

Bolu'daki otel yangının nedeni henüz netleşmese de, yangının gece 03.30 sıralarında otelin mutfağında başladığı düşülüyor.

Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Öte yandan yangına ilişkin son bilgileri aktaran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle konuştu:

"İtfaiyenin verdiği ilk bilgi yangının restoranın mutfak kısmından başladığı yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar'a ait bir alan.

Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz.

İtfaiye 45 dakikada geldi

Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil."

Bakanlar bölgeye hareket etti

İncelemeler için 4 baş müfettiği görevlendirilirken, yangın 10 saatte söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otele ilişkin tüm denetimlerin 2021-2024 yıllarında yapıldığını belirterek, otelde 2 yangın merdiveni olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy'un otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi oldupunu, yetkinin de itfaiyede olduğunu ifade ederek, "Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış." dedi.

Otelin sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otel sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sağ kurtulanlar anlattı: Üst katlardakiler çığlık çığlığaydı

Otelin 3'üncü katında konaklayan tatilcilerden Atakan Yelkovan, yaşanan can pazarını anlattı. Otelde yangın merdiveni olmadığını ve alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. Üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Etrafta itfaiye de yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4'üncü, 5'inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3'üncü kattaydık" dedi.





Görgü tanığı Barış Salgür ise yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Alev alan çatı katında kendilerini boşluğa bıraktılar

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı, kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

'İnsanlar gözümüzün önünde can verdi'

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.