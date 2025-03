Bolu'daki tabiat ve milli parklarda yeni yasaklar ve tedbirler alındı

Takip Et

Bolu Valiliği, tabiat ve milli parkların korunmasına yönelik yeni önlemlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, "Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak Alan ve Koruma Kapsamındaki Diğer Alanların İşletilmesi" başlıklı bir genel emir yayımlandı.

Bu düzenlemenin, Bolu'daki korunan alanlarda doğal güzelliklerin geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması, kullanım dengesinin korunması, suçların önlenmesi, kamu sağlığının ve güvenliğinin sağlanması ile huzur ortamının oluşturulması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Koruma altındaki alanlar neler?

Açıklamada ayrıca, Yedigöller ve Abant milli parkları, Gölcük, Beşpınarlar, Göksu, Kargalı Gölcük, Ayıkayası, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları ile Yeniçağa Gölü Sulak Alanı’nın da koruma altındaki alanlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Göl üzerinde bot, kayık ve kano kullanmak yasak

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Her türlü donatı elemanına zarar verilmesi, yardım/bağış toplanması, ürün tanıtımı, afiş, broşür, tanıtım materyali dağıtmak, stant kurmak, ticari ve reklam amaçlı faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Göllere her ne amaçla olursa olsun girmek, göl üzerinde bot, kayık, kano, kullanmak yasaktır. Göllerde yapılacak bilimsel amaçlı çalışmalar izne tabi olup Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin alınmadan yapılamaz. Olası kazalara meydan verilmemesi için donmuş göl yüzeyine can ve mal güvenliği bakımından insanların çıkması, diğer canlı veya nesnelerin çıkarılması yasaktır. Söz konusu sahalarda yer ateşi yakmak veya mangal izni verilmiş kısımlarında yakılmış ateş atıklarının bu alanlardaki küllüklerin dışına dökülmesi yasaktır."

Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapmak, gürültü çıkarmak, kavga etmek gibi davranışlarda bulunmanın, izin ve ruhsat almaksızın her türlü sabit ya da seyyar ürün satışı yapmanın, seyir alanı oluşturmanın ve alan işgal etmenin de yasaklandığı ifade edildi.

Belirlenen alanlar dışında kampa izin verilmeyecek

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlar dışında çadırlı kamp-karavan ile konaklamaya da izin verilmeyeceği bilgisine yer verilen açıklamada, çadır kampına izin verilen alanlarda, terör, güvenlik, sağlık, çevre gibi hassasiyetler dikkate alınarak gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, korunan alanlarda can ve mal güvenliği açısından acil sağlık ve itfaiye tedbirleri alınması konusunda işletmecilerin sorumluluğunun belirlenmesinin Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sağlanacağı belirtilerek, kararlara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.